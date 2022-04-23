Cumhuriyet’in 100’ncü yılına özel çekilecek “Atatürk” dizisinde Ulu Önder Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ı canlandırmaya hazırlanan Songül Öden, konuyla alakalı konuştu. Ünlü oyuncu, “Gizlilik sözleşmesi gereği çok detay veremiyorum ama büyük bir gururla oynayacağım. Provaları devam ediyor” dedi

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Oğlum’da ‘Zeynep’ karakterine hayat veren Songül Öden, önceki gün yakın arkadaşlarıyla Etiler’de buluştu.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel dijital bir platform için çekilecek “Atatürk” dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Öden, projede Zübeyde Hanım’a hayat vereceğini ifade etti.

Hazırlıkların sürdüğünü dile getiren ünlü oyuncu, “Gizlilik sözleşmesi gereği çok detay veremiyorum ama büyük bir gururla oynayacağım. Provaları devam ediyor.” dedi.

Dizide “Atatürk” rolünü ise son dönemin popüler oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin canlandıracağı öğrenildi.