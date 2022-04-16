Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, temmuz ayında çok anlamlı bir role hayat verecek. İynemli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak. Rol için aylardır kampta olan İynemli’ye sağlam bir oyuncu kadrosu eşlik edecek.

Tv100’ün aktardığına göre; 14 Haziran’da Türkiye eğlence pazarına giriş yapacak olan Disney Plus, 03 Medya’nın yapımcılığında yıllardır beklenen bir Atatürk dizisi hazırlıyor. Projenin en önemli rollerinden olan, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı da, ünlü oyuncu Songül Öden’in canlandıracağı öğrenildi.