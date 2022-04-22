Eski eşi tarafından dolandırılan ve zor günler geçiren Songül Karlı, Sinan Çalışkanoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu. Programda “Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?” sorusu sorulması üzerine Songül Karlı, “Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı. Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi” diyerek yanıt verdi.