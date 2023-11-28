Yazın bitmesinin yeterince kötü olması yetmezmiş gibi bir de sonbaharda daha fazla saç kaybının olduğunun deneyimlendiği bazı kadınlar tarafından fark edilmiş. Siz de onlardan biriyseniz, öncelikle size iyi haberlerimiz var: Yalnız değilsiniz!

“Sonbahara doğru çok daha fazla kadının saç dökülmesi konusunda yardım için bize geldiğini görüyoruz”. Münih teki dermatolojist, Christian Merkel’in Glamour a anlatıyor. “Bu durum ilk kez başlarına geliyorsa aşırı endişeleniyorlar ve cevap aramaya çalışıyorlar”.

Neden Sonbaharda Saç Dökülmesi Sıklıkla Görülür?

Dr. Merkel özellikle sözde mevsimsel saç kaybının kadınlarda sıklıkla meydana geldiğini söyler. Bunun aslında yılın birbirini takip eden yaz sonu sonbahar başı zamanlarında olduğunu ekliyor. Kesin sebebi bilinmemekle beraber bazı teoriler mevcut.

Dr. Merkel’e göre “evrimsel açıdan saçlarımız ceketimizdir. Mevsim değiştiğinde tıpkı hayvanlarda olduğu gibi biz de kürk değişimi yaşayabiliriz”.

Diğer bir fikir ise saç dökülmesinin DNA mızın kalıtsal yapısına bağlı oluşudur. “Saç dökülmesi birçok kadında her yıl meydana geldiğinden bunun genetikle ilişkili olabileceği varsayılıyor” diyor.