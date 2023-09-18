Sonbahar mevsiminde burç yorumları astrolojiye ilgili herkes tarafından merak ediliyor. Sonbahar mevsiminde sizleri neler bekliyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burç yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler. Pınar Kanbak’ın kaleminden Sonbahar 2023 burç yorumları sizlerle…

KOÇ BURCU

Sonbahar da tutulmalardan destek alacaksınız. Tutulmalar hayatınızın her alanına hareket getirmeyi vaad edecek. 18 yılda bir gelen bu tutulma süreci resetlenme demektir. Radikal kırılmaların olacağı bu süreçte itibar artışı için bolca fırsat yakalayacaksınız. İkili ilişkiler alanı ise fazlasıyla efor sarf edeceğiniz alan olacağı için evlenmeler, boşanmalar ya da yeni işbirlikleri ve revize edilen ortaklıklar olabilir. Aralık ayı ise 2024 yılında ise her şey netleşmeye başlamadan önce ufak tefek zorluklar getirebilir.

BOĞA BURCU

28 Ekim de burcunuz da Ay tutulması meydana gelecek. 2 sene boyunca güvenli alanlarından sarsılan Boğaların sabırlarının karşılığını alacağı bir tutulma olacak. Finansal olarakta güzel haberler söz konusu olacak. Jüpiter’in de burcunuzda olmasından dolayı gevşeme verebilir dikkatli olmalısınız. Hayatın koşullarını iyileştiren gelişmeler olabilir. Evlilik ve ilişkilerdeki büyük kırılmalar bitti. Şimdi sağlık ve bilinçaltı ön plana çıkacak. Sorgulamalar artacak ve iç dünyanızı keşfe çıkacaksınız.

İKİZLER BURCU

Yıpratıcı bir alandan aldığınız tutulmalar Ekim ayı itibariyle bitiyor. Hayatın koşturmacaları, sorumlulukları ve ani durumları giderek azalacak. Kontrolü elinizde hissetmediğiniz süreçlerin yerini artık bireysel hayaller alacak. Yeni arkadaşlıklar edinebilir, daha büyük projelere dahil olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenlerinde müjdeli haberler alabileceği bir zaman olacak. Kariyer konusundaki hassasiyet ise devam edecek.

YENGEÇ BURCU

Ardarda yaşanan önemli transitler artık geride kalıyor. Tutulmalar ve Plüto oldukça zorlayıcı etkiler verdi. Özellikle ilişkiler konusunda Aralık itibariyle zorluk tamamen bitiyor. Maddi konular ön plana çıkacak ve Venüs retronun verdiği bekleyen işler akmaya başlayacak. Ekim ayında evinizi düzenleyeceksiniz. Daha önce emek verdiğiniz bir iş varsa da o işin gelirleri ile ilgili yüksek ödemeler alabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Venüs burcunuzda yaz boyunca retroydu ve gerçekten çok zorladı. Kendi değerinizi sorguladığınız ve bolca geçmişten gelen sorunların ön plana çıktığı bir süreçteydiniz. Eğer ısıtılıp önünüze gelen sorunları çözdüyseniz hayatınız pozitif yönde ivme kazanacaktır. Cazibenizin arttığını hissedeceksiniz ve flörtleriniz artacak. Diğer yandan alım-satım işleri, projeler, imzalar, anlaşmalar derken yoğun bir sürece gireceksiniz. 2024 te de devam edecek haftasonu kaçamakları şeklinde seyahat programları da keyifli hissettirecektir.

BAŞAK BURCU

Merkür retrosu da siz sevgili Başak burçlarını zorladı. Günlük rutinlerinizde tekrar tekrar üzerinden geçmeniz gereken işler sizleri yavaşlattı. 15 Eylül sonrası bu enerji alanı rahatlayacak. Ekim ayında kendinizi finansal anlamda güvence altına almaya isteyeceksiniz. Boğa tutulması ise yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa bir neticelenme getirebilir. Medya da çalışıyorsanız bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Aile hayatı ise yine gündemdeki yerini uzun bir süre daha koruyacak.

TERAZİ BURCU

Hayat hızlanıyor Sevgili Teraziler ve sizler yepyeni bir ben yaratma şansı yakalayacaksınız. Bırakma enerjisi aktif olacak, iyi gelmeyen her şeyi geride bırakırken yüklerinizden arınacaksınız. Ekimde en fazla ön plana çıkacağınız dönem olacak. Geçmişten gelen fırsatları yakalayabilirsiniz. Ama bir faturası da olacaktır. Evlilik kararı alan çok fazla Terazi burcuna rastlayacağız. Finansal konularda ise hesap kitap yapmayı ve dengeli davranmayı unutmayın.

AKREP BURCU

Rahatlama zamanı geliyor. Gerçekten son 2 senenin en fazla mücadele veren burcu sizdiniz. Satürn Balık transiti size destek vermeye başladı. Ayrıca Ekim ayında ikilli ilişkiler alanında çok önemli bir tutulma yaşayacaksınız. Evliliklerdeki sıkıntılar bitebilir. Ya da uzun vadeli ilişkinizi evliliğe taşıyabilirsiniz. Ayrıca 12.ci evden aldığınız tutulmalar size önümüzdeki süreçte hayatı kontrol edemeyeceğinizi öğretecek.

YAY BURCU

Eylül ayının ortalarından itibaren sosyal çevrenizden destek almaya başlayacaksınız. Ruhunuzu besleyecek ve hedeflerinize odaklanacaksınız. Sosyal çevre yeni işler için kaynak oluşturacak. Diğer yandan çocuk sahibi olmak için güzel enerjiler söz konusu olacak. Yeni sorumluluklar alma noktasında gökyüzü baskı yapmaya devam edecek. İş koşullarınız iyileşecek ve sağlık alanında uyguladığınız işlemlerin faydasını göreceksiniz.

OĞLAK BURCU

Plüto yıl sonuna doğru burcunuzu tamamen terk edecek. Ciddi bir yıkım ve engellenme yaşadınız. Bazı Oğlak burçları bu süreçte güzel geri dönüşler alabilirler. Kariyerde geçmişten fırsatlar olabilir. Bazı kariyer konuları kapanırken yerleri yeni enerjiyle dolacak. Çocuk sahibi olmak isteyen ama bekleyenler müjdeli haberler alabilir. Yılın son ayları biraz daha temkinli ve arınma sürecinde olacaksınız.

KOVA BURCU

Finansal konular Sonbaharda da gündemini koruyacak. Temkinli ve uzun vadeli işler yaparsanız bu süreci faydalı bir şekilde geçirmiş olursunuz. Ekim ayındaki tutulmalar ile hayata bakışınız değişecek. Daha iyimser baktığınızı göreceksiniz. Bolca seyahat edebilir ve eğitimlere de başlayabilirsiniz. Kasım ayındaki tutulmalar ile aile konuları gündeme gelecek ve bitmesi gereken konular komple bitecek.

BALIK BURCU

Disiplinli olma zamanındasınız Sevgili Balıklar. Hayat biraz engebeli koşu parkuru gibi hissettirebilir. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bolca vitamin takviyesi ile bağışıklığınızı desteklemeyi ihmal etmeyin. Kardeşlerinizin hayatında güzel gelişmeler bu süreçte ön plana çıkabilir. Bolca anlaşma ve sözleşme yapacağınız bir süreçte olacaksınız. Sosyal çevreniz yıl sonuna doğru köklü bir şekilde değişebilir.