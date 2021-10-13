Sonbahara Yakışan 2 Renk Kot Pantolonlar

Denimler dolapların vazgeçilmez parçaları arasındaki yerini yıllardır koruyor. Öyle ki modası geçmeyen ve zamansız olarak niteleyebileceğimiz bu türü bazen kot ceket, bazen elbise, bazen koyu tonlu bir jean bazen ise bir çantada bile kullanabiliyoruz. Özellikle kot pantolonlar her mevsimin ve her kombinin ana parçası olarak öne çıkıyor. Hatta günlük görümümüzü bir jean seçerek üzerine eşleştirdiğimiz parçalar ile tamamlıyoruz desek abartmış olmayız. Tabii ki onlarca ton arasından jean rengini seçmek hiç de kolay olmuyor. Bu noktada karşımıza iki tonlu jeanler çıkıyor. İki farklı tonu tek jeande birleştiren bu trend farklı tonda paça detayı, ya da sağ sol bacak ton farkı, iki tonlu cep detayları gibi görünümlerle iki yıkamayı bir araya getirerek tek renk seçim yapma derdine son verecek gibi duruyor. Ayrıca kombinlerde kullanılan beyaz t-shirt, oversize blazer ceket gibi basit parçalarla birleştiğinde zahmetsiz ve şık bir görünüm yakalamayı ulaşılabilir kılıyor.

Gelin bu sonbaharda sık sık karşımıza çıkacak yeni trende daha yakından bakalım.

Yazı Bilge Şahbaz