Sonbahar Modasında Pençe Klips Tokalar!

Her gün saçlarımızı şekillendirmeye gelince tembel olduğumuzu kabullenmemiz gerek. Dağınık topuzlar biz kadınların vazgeçilmez saç modellerinin başında geliyor. Bu saç modelini pençe klipsleriyle süslemenin zamanı geldi.

90’lar ve 2000’lerin başına hakim olan bu moda daha çok pençe klipsi olarak biliniyor. Büyük boy saç aksesuarı, 90’ların diğer trendleriyle birlikte hayatımıza yeniden geri dönüyor. Hailey Bieber , Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi ünlülerin son zamanlarda saç aksesuarını kullanması gözümüzden kaçmadı .

Birbirinden renkli, şık ve tarz pençe klips saç aksesuarı önerileri sizlerle.

MARKA: STRADİVARİUS 69.99 TL





MARKA: H&M 69.99 TL





MARKA: BERSHKA 69.99 TL





MARKA: STRADİVARİUS 69.99 TL





MARKA: H&M 99.99 TL





MARKA: STRADİVARİUS 69.99 TL





MARKA: BERSHKA 69.99 TL





MARKA: H&M 69.99 TL