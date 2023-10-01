Dış etkenlerle en çok temas sağlayan eller, özel bir bakıma ihtiyaç duyar. Soğuk, sıcak ve mikrop gibi dış etkenlerle sürekli temas halinde olan ellerimiz, özellikle kış aylarının gelmesiyle çatlayıp pul pul dökülmeye başlıyor. Tabii bu gibi durumlarda el bakımı yapmak şart oluyor. Peki nemini kaybeden, kızaran ve çatlayan eller için nasıl bir bakım sağlayabiliriz? İşte sizler için araştırıp hazırladığımız Sonbahar-Kış el bakım rehberi.

El Bakım Önerileri

Soğuk havalarda zaten kurumaya meyilli olan ellerinizi, kurutan sabun ve deterjanlardan uzak tutun.

Ellerinizi korumak için mutlaka eldiven kullanın.

Yazın güneş ışınlarından koruduğunuz cildinizi kışın da ihmal etmeyin ve mutlaka elleriniz için de güneş koruyucu kullanın.

Nemlendirici kullanmaya özen gösterin.

Hava kurutucularından kaçının. Kurulamak için havlu veya kağıt havlu kullanın.

Yaşadığınız ortamdaki havayı nemli tutun.

Evde Uygulayabileceğiniz Doğal Yöntemler

Salatalık Maskesi

5 çorba kaşığı salatalık suyu, 3 çorba kaşığı tatlı badem yağı ve 4 çorba kaşığı kakao yağını bir kaba alıp krem haline gelene kadar karıştırdıktan sonra buzlukta 10 dakika bekletin ve ellerinize uygulayın. Uygulayacağınız bu maske elleriniz için hem besleyici hem de yumuşatıcı bir etkiye sahip.

Hindistan Cevizi Yağı Maskesi

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağını ellerinize masaj yaparak uygulayın ve eldiven takıp bir gece bekletin. Eldiven, yağın cildinize daha iyi nüfuz etmesini sağlayacaktır. Ellerinizi nemlendirmek için oldukça etkili olan bu maske aynı zamanda besleyicidir.

Deniz Tuzu Maskesi

1 su bardağı iri taneli deniz tuzu ve ½ sıvı hindistan cevizi yağını birbiriyle iyice birleşene kadar karıştırın. Bu maskeyi ellerinize uygulayıp 1 dakika boyunca bekletin ve sonrasında ılık su ile durulayın. Uyguladığınız bu karışım ellerinizin ölü deriden arınmasını ve yumuşamasını sağlayacaktır.

Muz ve Badem Maskesi

Yüksek oranda E vitamini ve potasyum içeren muz ve badem yağı ellerin nemlenmesi için oldukça etkilidir. 1 muzu püre haline getirip içine 1 tatlı kaşığı badem yağı ekleyerek ellerinize uygulayabileceğiniz bu maskeyi yaklaşık 30 dakika bekletip ılık suyla durulayın.

Zeytinyağı ve Şeker Maskesi

Peeling etkisi olan zeytinyağı ve şeker karışımı ellerinizi besleyeceği gibi yumuşaklık da kazandıracaktır. 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çorba kaşığı şekeri 30 saniye kadar ellerinizin içerisinde ovalayın. Sonrasında ise ılık su ile durulayıp kurutun.

Başak Umut

İlginizi çekebilir: