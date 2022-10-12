Kişisel bakım denildiğinde ilk akla gelenlerden biri olan tırnak bakımı da havalara göre değişkenlik gösteriyor. Yaz geldiğinde sıcak ve canlı renklerin yerini aldığı tırnak modası, kışın ise kendini daha soğuk ve nude renklere bırakıyor. Soğumaya başlayan havaların ardından tırnaklarımızın da değişim zamanı geldi. Peki bu kışın trend renkleri ve nail artları neler?

İşte 2022 Sonbahar/Kış Tırnak Trendleri:

Şarap Tonları

Tam bir kış rengi olan şarap tonları, soğuk havalarda kombinimizi tamamlamak için birebir bir renk. Hem tırnaklarınızda oje hem de dudağınızda bir ruj ile kullanabileceğiniz bordo tonları, klasik severler için vazgeçilmez.

Koyu Renk Frenchler

Herkes tarafından beğenilip tercih edilen Fransız manikürü, sıcak havalarda tercih edilen beyaz veya daha cıvıl cıvıl renklerin aksine soğuk havalarda kendini koyu tonlara bırakıyor. Sonbahar/Kış 2022 Tırnak Modası trendlerinde frenchler, geleneksel beyazın yerine koyu renk ojelerle yapılıyor.

Nude Renkler

Her kış olduğu gibi Sonbahar/Kış 2022 döneminde de nude renkler trendlerde yerini aldı. Tırnaklarında hem sadelik hem de bakımlı bir görüntü isteyenler için nude renkler bu kış da vazgeçilmez olacak.

Yeşilin 50 Tonu

Sonbahar/kış 2022, havaların soğumasıyla dökülen yaprakların yeşilliğini tırnaklarımıza aldığımız bir dönem olacak. Tırnaklarımızda kullanacağımız yeşilin her tonuyla kış aylarında içimizde yeşilleri açtıracağımız kesin.

Başak Umut

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