Baharın iç ısıtan cıvıllığını ve sıcak yaz tatillerini geride bıraktığımız, iş stresi ve soğuk havalarla birlikte gelen hastalıklarla stres yaratmaya başladığımız bu dönemde ruh halimizi pek de kontrol edemeyebiliyoruz. Soğuk havaların gelmesiyle kendimizi daha mutsuz, keyifsiz, halsiz ve yorgun hissettiğimiz doğru. Bazı insanlarda bu durum kontrol edilemeyecek boyuta ve intihara kadar gidebiliyor. Çoğu zaman sıradan bir bunalım olarak gördüğümüz bu durum “sonbahar depresyonu” olarak adlandırılıyor.

Peki sonbaharı nasıl sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz? Öncelikle bu durumun neden ve nasıl olduğuna sonrasında da eğer sonbahar depresyonundaysak nasıl kurtulabileceğimize bir bakalım.

Sonbahar depresyonu nedir?

Yazın yoğun güneş ışığına alışan insan vücudu, sonbaharın gelmesiyle azalan güneş ışığının yokluğuna uyum sağlayamamasına bağlı olarak bir takım sıkıntılar yaşar ve bu sıkıntılara bağlı olarak sonbahar depresyonu ortaya çıkar. Güneş ışınlarının azalmasıyla insan vücudundaki melatonin ve serotonin hormonlarında da dengesizlik görülür. Uzayan geceler, kısalan gündüzler, griye bürünen gökyüzü, iş stresinin yoğunlaşması, havaların serinlemesiyle gelen hastalıklar da sonbahar depresyonuna sebep olan faktörler arasındadır. Kadınlarda, erkeklere oranla 4 kat daha fazla görünen bu depresyona en sık 17-25 yaş aralığında rastlanılır.

Normalden daha fazla hissedilen yorgunluk ve halsizlik hali

Sürekli bir mutsuzluk ve umutsuzluk hali

Sinirli ve gergin ruh hali

Sürekli bir üzgünlük hissedilmesi

Kaygı bozuklukları

İştahsızlık ya da aşırı yeme isteği

Odaklanma sorunu

Düşüncelerin yoğun yaşanmasından dolayı intihara yönelme

Kendini suçlu hissetme değersizlik duygusu

Uyku bozuklukları

Çevreye karşı ilgisizlik ve sosyalleşmek istememek

Sorumluluk almaktan kaçınma ve erteleme

Sonbahar depresyonundan korunmak için alınabilecek önlemler

Kendinize zaman ayırın.

Kişinin kendine vakit ayırması, kendi benliğini keşfetmesi ruhuna iyi gelecektir. Güzel bir film izleyebilir veya hava şartlarının sizi engellemesine izin vermeyip yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bunların yanı sıra hayatınıza dair yeni planlar yapabilir ve hobiler edinebilirsiniz.

Düzenli beslenin.

Vücudun vitamin ve minerale en ihtiyaç duyduğu bu soğuk günlerde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek yiyecekler tüketin. İştahınız artmış olsa bile işlenmiş, şekerli gıdalar tüketmemeye ve bol su tüketmeye özen gösterin.

Egzersiz yapın.

Gün içerisinde kendiniz için ayıracağınız özel zaman dilimlerinden biri de egzersiz yapmak. Düzenli egzersizler vücudunuzdaki stresi atmanıza yardımcı olur.

Uykunuzu düzene sokun.

Depresyonun ana nedenlerinden biri olan uykusuzluk veya çok uyuma hali fiziksel olarak direncinizi düşürür ve daha halsiz hissetmenize sebep olur. Bu nedenle gece uykularını kaçırmamak ve sabahları erken uyanmaya çalışmak uyku düzeninizi oluşturup fiziksel olarak daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Arkadaşlarınıza vakit ayırın.

Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek sizi hem psikolojik açıdan hem de fiziksel açıdan mutlu edecektir.

Etrafınızı renklendirin.

Renklerin insanlar üzerinde sıcaklık etkisi vardır. Havaların soğumasıyla doğa kendini her ne kadar karanlığa bürüse de siz etrafınızı ve kıyafetlerinizi renklendirin.

Başak Umut

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