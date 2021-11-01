Sonbahar bot trendleri: Bu sene bu botlar çok moda!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte bizleri bol bol yağışlı havalar, günler bekliyor. Fakat hem şık görünüp hem de yağmur ve soğuktan korunmak istiyorsanız bu botlar tam size göre. Geçen seneden beri bizi etkisi altına alan kaba botlar, Prada markalı botların piyasa sürülmesiyle başlıyor ve hala etkisini sürdürüyor. Buraya sizler için birkaç bot önerisi bırakıyorum.

Stradivarius düz Chelsea bot (Siyah – Haki -Ekru) 299,95 TL





Stradivarius bağcıklı düz bilekte bot (Siyah – Haki – Ekru) 399,95 TL





Stradivarius tırtıklı tabanlı streç bot (Siyah – Kombine – Çok Renkli) 399,95 TL





Pull And Bear tırtıklı tabanlı bağcıklı bot 499,95 TL





Pull And Bear elastik yan bantlı düz bot (Kahverengi – Siyah – Pembe) 449,95 TL





LC Waikiki bağcıklı kalın taban kadın bot (Deve Tüyü – Beyaz – Kırık Beyaz) 179,99 TL





Bershka kauçuk kaplamalı platform bot 399,95 TL





Zara kauçuk kaplama bağcıklı bot (Haki Yeşil – Ekru) 799,95 TL





Pull And Bear topuklu tırtık tabanlı tek renk bot (Siyah – Ekru – Tütün – Karamel) 549,95 TL





Bershka Kabartma efektli tabanlı bağcıklı bilekte bot 399,95 TL





Bershka yarı şeffaf kalın tabanlı ve elastik bantlı bilekte bot 499,95 TL