Ünlülerin de bizler üzerindeki etkisiyle estetik operasyon yaşları giderek geriye gelmeye başladı. Zaman geçtikçe değişen güzellik algıları ve yükselen güzellik standartları ile, son yıllarda ön plana çıkan yeni trend face lift işlemi.

Gergin bir yüz, gençliği sembolize eder, ancak son dönemlerde kaşların ve gözlerin iyice yukarı doğru çekikleştiği ekstra gergin bir görünüm revaçta.

Bu face lift görüntüsü için genellikle estetik operasyonlar veya yüz bantları tercih ediliyor.

Genç yaşlarda cildin zaten gergin olması nedeniyle estetik operasyonlara gerek yok, 20’li 30’lu yaşlarda makyaj ile face lift etkisi sağlanabilir.

Makyaj ile bu etkiyi sağlamak aslında oldukça basit ve etkili.

Bu yöntem 20’li 30’lu yaşlarda işe yarasa da, ileriki dönemlerde pek işe yaramayacaktır. Ancak yaşı almış kişilerde olduğu gibi gençlerde de kaş ve göz düşüklüğü görülebilir. Bu görünümü makyaj ile değiştirmek mümkün.

Başlarken, gözeneklerinizi dolduran bir baz ve kapatıcılığı çok yüksek olmayan bir fondöten kullanmalısınız

Gözenek dolduran bu bazlar, gözenekleri ve ince çizgileri kapatmakta yardımcı olur, böylece pürüzsüz bir cilt elde edilir. Düşük kapatıcılıklı fondötenler ve renkli nemlendiriciler de cildinize aydınlık bir görünüm verecektir. Kapatıcılığı fazla olan fondötenler yüzünüzü donuk göstererek aşağıya çekebilir.

Kapatıcıyı şakaklara doğru sürmek, face lift etkisini arttıran, son dönemde oldukça popüler bir makyaj hilesi

Eskiden üçgen bir şekilde göz altından başlayıp yanaklara kadar indirilen kapatıcı artık az miktarda şakağa doğru sürülüyor. Face lift etkili makyaj tekniğinde kullanılan bütün ürünler yukarı doğru dağıtılıyor.

Cildinizin birkaç ton açığı bir kapatıcıyı göz altınızın bitiş noktasına, burun kenarlarınıza, ağız kenarlarınıza ve elmacık kemiklerinizin altına sürüyorsunuz

Hafifçe küçük çizgiler çizmek yeterli olacaktır. Ancak hepsinin yukarı doğru dağıtılması önemli.

Sonrasında fırça yardımıyla bu çizgileri yukarı doğru çekerek yayın. İyi karışmazsa sünger de kullanabilirsiniz ama fırça daha etkili bir face lift sonucu verecektir

Daha sonra pudrayla bu bölgelerin üstünden yukarı doğru geçmek yüzü anında yukarı kaldıracaktır

Bronzer, allık ve kontürü de daha yukarıdan, kaş bitişi hizasından sürmelisiniz

Düşük kaşları yukarı kaldırmak oldukça zor bir işlem. Kaş kuyruğunu kazıtıp kalemle çizenler olsa da, daha kolayı var

Kaşları fazla kalınlaştırmamak gerekir; kaşın kavis kısmını üstünün biraz yukarısından çizmek ve kuyruk eğer düşükse çok uzatmamak gerekir. Kaş altına açık renk, aydınlık bir kalem veya far sürmek kalkık efekti arttıracaktır.

Göz makyajına gelince, açık renkli bir farı baz yapıp, cildin birkaç ton koyusu doğal bir farla katlanma bölgesini kaş kavisine göre gölgelendirebilirsiniz

Taşmaları pamuklu çubukla temizleyerek bu aşamayı kapatıcıyla yüz kaldırma işleminden önce yaparak daha keskin bir görünüm elde edebilirsiniz.

Eyeliner da kuyruğu yukarıya doğru olacak şekilde çekilmeli

Rimeli sürerken yukarı değil de dış köşelere doğru taramalısınız. Daha güçlü bir etki için kuyruk kısmına takma kirpik de eklenebilir.