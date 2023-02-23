Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden sonra paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Demet Akalın, markette satılan çeşitli ürünlere gelen zamlara Twitter hesabından isyan etti.

Ünlü şarkıcının, “Oyuncaktan peynire dün gelen korkunç zamlara acil müdahale edin. Olacak iş değil” paylaşımı üzerine bir sosyal medya kullanıcısı “Sen bile isyan ediyorsan 8 bin 500 TL alan ne yapsın?” şeklinde yorum yaptı. Takipçisinin eleştirisinden sonra öfkelenen Demet Akalın, “Ben kendim için mi isyan ediyorum oğlum? Hira’nın oyunca yaşı geçti. Koli koli çocuklara oyuncak, ailelere erzak alıyorum. Bunu bile yazdırıyorsunuz adama. Yazık valla yazık! İki nefesleniyor insan onu bile haram ediyorsunuz” şeklinde yanıt verdi.