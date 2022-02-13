Kanye West ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Kim Kardashian bu defa da sosyal medyadaki bir paylaşımı ile öne çıktı.

Instagram’da mavi bir tulumun içinde spor yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Kardashian’ın meşhur kıvrımlı beli hayranlarının diline düştü. Bazı hayranları fotoğrafın photoshop olduğunu iddia etti.

Kardashian’ın kullandığı spor aletinin bel hizasında genişlediğini fark eden bir hayranı “Spor aletlerinin bükülebildiğini bilmiyordum” yazdı. Bir başka hayranı da “Bunu kim Photoshop’ladıysa işini doğru yapmamış” yazdı. Kardashian’ın gönderisinin altında kısa sürede photoshop olup olmadığına dair bir tartışma çıktı.

Kim Kardashian konuyla ilgili sessizliğini koruduktan sonra bir hikâye paylaşımı yaparak tartışmalara son noktayı koymuş oldu.