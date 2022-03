Genç kuşağın temsilcilerinde olan 25 yaşındaki Zendaya Coleman, kariyerine oyuncu seçmeleriyle girdiği Oakland School’un the Arts bölümü ile başladı. Buradaki performansıyla dikkat çeken Zendeya, Cal Shakes tiyatrosunun yaz konservatuvarı programına katıldı. Aynı zamanda kariyerine çocuk model ve arka plan dansçısı olarak devam eden Zendeya’nın televizyon ekranlarına, 14 yaşında, Rocky Blue karakterini canlandırdığı Disney Channel kanalındaki “Shake It Up” (Haydi Çalkala) programı ile merhaba dedi. Günümüzde ise oynadığı Euphoria dizisindeki başarılı performansı ve Örümcek Adam filmlerinde ki rol arkadaşı Tom Holland ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren dünyaca ünlü oyuncu, kendine has stiliyle de moda dünyası tarafından takdir ediliyor.

İşte Zendaya’nın en etkileyici 10 görünümü: