Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, usta oyuncu Fatma Girik’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yaklaşık 6 ay önce tedavi için Bodrum İstanbul’a gilen Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul’da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

200 filmde oynadı

Figüran olarak adım attığı Yeşilçam’da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı. Fatma Girik, “Kanlı Nigar” ve “Yılanların Öcü” gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.