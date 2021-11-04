Somer Sivrioğlu’ndan ‘dolarla maaş’ krizine yanıt!

Tv8’in sevilen yarışma programı MasterChef programına bomba gibi bir idda atıldı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya‘nın jüriliğini yaptığı yarışmada dolar üzerinden sadece Somer Sivrioğlu’na maaş verildiği diğer jüri üyelerine ise TL bazında ödeme yapılması üzerine bu haksızlığa Mehmet Yalçınkaya sert tepki göstermiş ve ikilinin tartışma yaşadığı ortaya sürülmüştü.

Söylentilere göre Mehmet Yalçınkaya; muhasebe biriminin kapısına dayanmış ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu’nun döviz üzerinden maaş almasına sert bir dille dilendirmiş bu durumu kabul etmeyip rest çekmişti.

Gündeme düşen “dolarla maaş” krizi sonrasında Somer Şef’in MasterChef juriliğinden ayrılacağı idda edilmişti.

Somer Sivrioğlu bugün ınstagram paylaşımında tüm iddaları yalanlayıcı bir story paylaştı. Attığı fotoğrafa şu notları düştü;

“Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf“