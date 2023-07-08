Masterchef Türkiye’nin sevilen şeflerinden Somer Sivrioğlu’nun All Star çekimlerinde yer almaması günlerce merak konusu olmuştu. Yurt dışında yeni mekan açtığı için çekimlere dahil olamayan Sivrioğlu, yarışmaya geri döndü.

MasterChef’in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef “Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız” diyerek Somer Şef’i çağırdı.

Sivrioğlu’nun stüdyoya girmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan yarışmacılar alkış tufanı kopardı. Yeni sezon için heyecanını paylaşan Sivrioğlu, “İnanılmaz bir kadro var ama yani zaten nereye baksam hepsi aynı” ifadelerini kullandı.