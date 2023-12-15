Sokrates’in, MÖ 399’da şehrin tanrılarını tanımamak ve gençleri bozmakla suçlanarak ölüm cezasına çarptırılması gerçeğini günümüzden bakınca anlamak çok da kolay değildir. Fakat konuyu derinlemesine düşününce aslında gayet güncel sorunların bu suçlamalarda yankı bulduğunu görürüz: Bilimi fikirden, kuvvetin gücünü kanunun gücünden, insanın kanununu ilahi kanundan, gerçekler karşısında susmayan adaletli insanı görevlerine bağlı basit yurttaştan ayıranın ne olduğuyla ilgili sorunlar gibi…

Tarih MÖ 399’u da gösterse, yaşadığımız günü de gösterse özgür düşünceli bir entelektüel iktidar sahipleri için rahatsızlık verici, dahası tehlikelidir. Sokrates de bu bakımdan rahatsız edici bir kişiliktir, tam da bu yüzden çağının en büyük demokrasisi tarafından ölüme mahkûm edilmiştir ve fikirleri uğruna ölüme gitmekten çekinmemesiyle insanlık tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Sokrates’in dinsizlik ve gençliği yozlaştırma suçlamalarıyla yargılanması ve idama mahkûm edilmesinin öyküsünü okuyacağınız Sokrates‘te yalnızca insanlık tarihinin en etkili filozoflarından birinin yaşamından kesitlere şahit olmayacaksınız, aynı zamanda adalet, özgür düşünce ve dogmatizm hakkında tekrar tekrar düşüneceksiniz. Francesco Barilli’nin yazdığı, çizimlerini Alessandro Ranghiasci’nin yaptığı ve Zeynep Ece’nin dilimize çevirdiği Sokrates Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

“Sokrates” arka kapak yazısı:

Sokrates yalnızca insanlık tarihindeki en tanınmış ve bugün hâlâ etkili olan filozoflardan biri değil, kendi fikirlerinden dolayı şehit olanların da ilkiydi. Onun yargılanması, zamanın en büyük demokrasisinin kendi yurttaşlarının en iyisini nasıl ölüme mahkûm edebildiğini anlatır. Özgür ve sağlam bir entelektüel iktidarı elinde tutan için her zaman rahatsızlık vericidir.

Atina, MÖ 399. Düşünce suçları için ilk mahkeme olarak hatırlanabilecek mahkemede Sokrates ölüme mahkûm edilmişti.

Gençliği ateist öğretilerle yozlaştırmakla suçlanan filozofun savunma çizgisi uzlaşmaz ve kışkırtıcıdır. Böylece jüri üyelerinden daha da büyük bir çoğunluk tarafından baldıran zehri içmeye mahkûm edilir, infazı beklerken hapsedildiğinde de her zaman bağlı olduğu yasaları ihlal etmemek için kaçmayı reddeder.