Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurduğu günden beri gündemde. Lüks bir otelde görkemli bir düğünle evlenen çifte yaklaşık 2 milyonluk takı takıldığı söylenirken çiftin mal paylaşımını nasıl yapacağı merak ediliyordu.

Bu süreçte ikili hakkında ortaya çeşitli iddialar atılıyor. Bir bomba iddia da 2. Sayfa’dan geldi. Gülşen ve Müge’nin iddiasına göre, güzel oyuncu kocası Oğuzhan Koç galadayken eve habersiz gelerek eşyalarını aldı.

Gülşen Yüksel konuşmasında Beraber yaşadıkları eve arabasıyla gidiyor eşyalarını topluyor Oğuzhan evde yokken, evdekiler arıyor haber veriyor Oğuzhan’a ; Demet Hanım geldi bütün eşyalarını topladı gitti diye Alıp eşyalarını evi terk ediyor dedi.

Demet Özdemir bu iddialara yanıt vermezken sosyal medya hesabından Yıkılmadım pozu vermeye de devam ediyor.