Skype Kişilere Özel Zil Sesi Nasıl Ayarlanır?

Skype Kişilere Özel Zil Sesi Nasıl Ayarlanır? Grup araması ve kişisel arama ve benzeri gibi tüm aramalara otomatik olarak varsayılan zil sesini veriyordu. Masaüstü bilgisayar, laptop veya mobil cihaz kullanan kişiler Skype zil seslerini kolaylıkla özelleştirebiliyordu fakat bu özellik PC kullanıcıları için daha sonraki sürümlerde kaldırıldı, ancak eğer mobil Skype kullanıcısıysanız kişiye özel zil sesi atamak halen mümkündü.

Skype kişiye özel zil sesi nasıl ayarlanılıyor?

Skype’ın Temmuz 2015’de getirdiği güncelleme ile çağrıya bakmadan Skype’ta kimin aradığını biliyorduk. Normal aramalarda yaptığınız gibi özel zil sesleri kullanabiliyordunuz.

Bir süre önce, kişiye özel zil sesi atama özelliği kaldırıldıktan sonra Skype’ın ses dosyalarını değiştirerek yapılan geçici bir çözüm hala mümkündü, fakat bu özellik çok belirsizdi ve herkesin tercih edeceği bir türden değildi.

Eskiden mümkün olsa bile maalesef o zamanlarda Skype’ın PC sürümünde kişiye özel zil sesi ayarlamak mümkün değildi. Ancak mobil sürümünde halen bu özelliği kullanabiliyordunuz.

Skype’ta zil sesini ve bildirim sesini değiştirmenin bir yolu var mı?

Sesli veya görüntülü arama uygulamalarında sesleri özelleştirme, ister masaüstü, ister mobil uygulama kullanılmaksızın kullanıcılara sunulan en temel özelliklerden biridir. Kullanıcıları evinde hissettirmek amacıyla sunulan önemli bir detaydır.

Bazı insanlar Skype zil sesini çok sinir bozucu buluyor, ayrıca Skype’ın bildirim sesinin zar zor fark edildiğini beyan eden kullanıcılarda mevcut. Bildirimi duymadığı için önemli mesajları kaçıran kullanıcılar bile var. Bunun için kişiye özel zil sesi atamak insanlar için önemli bir özellik olarak kabul görüyor. Şimdi mobil cihazımızda Skype’da zil sesi özelleştirme nasıl yapılıyormuş ona bakalım.

Android ve iOS cihazda Skype kişilere özel zil sesi nasıl ayarlanır?

Skype’ı cep telefonunuza Play Store veya App Store’dan indirip, kurduktan sonra uygulamayı açın ve şu adımları izleyin:

“Sohbetler” sekmesinde sol üst köşede bulunan zil simgesine tıklayın. Bu sizin bildirim menünüzdür. Sağ üst köşede bulunan üç noktayı seçin ve ardından “Bildirim ayarları”na tıklayın. “Anlık bildirimler” kısmından, “Bildirim ayarları” seçeneğini seçin. “Mesajlar” seçeneğine, ardından “Ses” butonuna basın. Son olarak, cep telefonunuzda depoladığınız zil sesi görevi gören bir ses seçin.

Eğer bu şekilde zil sesi bildirimi ayarları menüsüne erişemediyseniz, En başından başlayarak bu diğer ikinci yolu takip edebilirsiniz:

Profil resminize tıklayın. “Ayarlar” seçeneğini seçin. “Bildirimler”e tıklayın. “Anlık bildirimler” kısmından, “Bildirim ayarları” seçeneğini seçin “Mesajlar” seçeneğine, ardından “Ses” butonuna basın. Son olarak, cep telefonunuzda depoladığınız zil sesi görevi gören bir ses seçin.

Mobil sürümde Skype bildirimlerinin sesini değiştirmek işte bu kadar kolay. Şimdi bazı netleştirmeler yapalım.

Uygulamanın en son sürümlerinde Microsoft, gelen aramaların sesini değiştirme özelliğini kaldırmıştır. Bu demektir ki, bir çağrı aldığınızda her zaman varsayılan Skype tonunu duyacaksınız. İyi haber şu ki, bildirimler bölümü son derece özelleştirilebilir.

Bununla alakalı olarak, bildirimlerin belirli yönlerini yapılandırmak mümkün. Örneğin, yüzen bildirimlerin kullanımına izin verebilirsiniz (eski Messenger sohbetlerindeki gibi yüzen baloncuklar), bir bildirim alırken LED ışığının kullanımını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu özellikleri ve daha fazlasını ayarlamak için “Bildirim ayarları” bölümüne geri dönüp zevkinize göre uyarlamanız yeterlidir.

Ne kadar şuan önceki popülerliğinden uzak olsa da, uzun yıllardır Skype, ister arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle konuşmak için ister iş olsun kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri olmuştur. Skype; öğrencisinden iş adamına herkes arasında çok popülerdi. Uygulama çok fazla teknik bilgi istemediği için kullanması çok basitti.

Özet olarak; kişiye özel zil sesi atamak şu anki Skype sürümlerinde maalesef mevcut değildir, evet birçok kişi bunu çok şaşırtıcı buluyor ve neden bu basit özelliği kaldırdığı konusunda Microsoft’a sitemkar, ileride Microsoft bu özelliği tekrar getirecek mi bilinmez ama birçok insan bu konudan şikayetçi ve bu özelliğin geri gelmesini istiyor.