Eroğlu Global Holding, genç tasarımcıların yenilikçi fikirlerini desteklerken sektöre ilham verecek yeni bir iş birliğine imza atıyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük dekorasyon ve tasarım merkezlerinden biri olan Skyland HOM, genç tasarımcıların yaratıcılığına alan açan özel bir projeye ev sahipliği yapıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi ve A GOOD IDEA iş birliğiyle hayata geçirilen çalışma, endüstriyel tasarım öğrencilerinin yaratıcı fikirlerini sektörün önde gelen markalarının deneyimiyle buluşturmayı hedefliyor. Yaratıcı endüstriler alanında markalar, tasarımcılar ve kurumlar arasında iş birlikleri geliştiren bir platform olan A GOOD IDEA, projeye sektörel deneyimi ve tasarım ekosistemindeki güçlü ağıyla katkı sağlıyor.

Geleceğin Tasarımcıları Markalarla Aynı Masada

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencileri, “Mobilya Tasarım Projesi” kapsamında Skyland HOM ve Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (MOBDER) üyesi olan yedi markanın desteğiyle A GOOD IDEA: LAB by MOBDER’de buluşuyor. Persan ise proje genel destekçisi olarak katkı sağlıyor.

Öğrenciler projede; Çilek, Estetik Decor, Metebronz, Papatya, Q Home ve Stella markalarıyla kolektif mobilya tasarımları geliştiriyor. Akademik yürütücülüğünü Doç. Dr. Bilgen Tuncer, Dr. Öğr. Üyesi Renk Dimli Oraklıbel ve Öğr. Gör. Aslıhan Yılmaz’ın; proje yöneticiliğini ise demirden|ilio’nun üstlendiği A GOOD IDEA LAB by MOBDER, 32 öğrenciye sektöre doğrudan temas etme ve üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı sunuyor.

Skyland HOM’da Başlayan Yolculuk IIFF 2026’ya Uzanıyor

Proje kapsamında geliştirilen tasarımların ara ve final jürileri Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan ürün prototipleri ise Ocak 2026’da Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (IIFF), A GOOD IDEA holünde, fuar sonrasında ise Skyland HOM – A GOOD IDEA: LAB by MOBDER alanında sergilenecek.

Proje sürecine dair güncellemeler için Skyland HOM ve A GOOD IDEA sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.