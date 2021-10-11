Siyanür Nedir?

Siyanür nedir, siyanür nerelerde bulunur ve zararları nelerdir internet tarayıcılarında sıkça aratılan ve merak edilen konular arasında yer almaktadır. Siyanürün kimyasal olarak ifade edilişi karbona bağlı azat atomları içeren madde olmasıdır. Siyanür asitten elde edilirken kendisi ve kendisi gibi olan türleri zehir maddeleridir. Çoğu siyanür ise zehir sayılmamakla birlikte ilaç sanayisinde kullanılmaktadır.

Siyanür genellikle kimyasal yollarla üretilen madde iken bazı hayvanlar ve bazı bitkiler tarafından da üretilmektedir siyanürü doğal yollardan üreten birçok bakteri bitki ve hayvan vardır ve bunlara örnek verecek olursak en bilinen ve önemlileri kiraz, kayısı, badem, erik, patates, turp, brokoli, şalgam ve mısırdır. Bu besinler siyanürlü doğal ürünler olarak da bilinmektedir ve siyanürün sadece madde olmadığı ve doğal olarak da bulunabileceğinin en açık göstergesidir.

Siyanür şekil, renk ve duruş bakımından kaya tuzunu ve toz haline getirilmesiyle de normal tuzu andırırken sıvı maddelerde erimesi ise oldukça kolaydır, sıvıya karıştırılan siyanür maddesi ise ölümcül etkiler yaratmaktadır ve vücudun geri dönüşü olmayan sonuçlara yani şok ve ani ölüme neden olmaktadır. Siyanürün asıl amacı ve kullanım yerleri ise madenciliktir, madencilikte siyanür gümüş ve altın üretiminde kullanılmaktadır işlem sonrası ortaya çıkan siyanür ise günümüz teknolojisi ve devlet yetkililerinin yönetmelik ve denetimleriyle taşıdığı riskleri azaltılmış ve güvenli hale getirilmiştir.

Siyanür Nereden Nasıl Alınır?

Siyanür nereden nasıl alınır ve gerçekleştirilen intiharlar için günümüzde veya gündemde sıklıkla rastladığımız siyanür kolay satışı yapılan bir ürün müdür merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Siyanür satışı ülkemizde yasal olarak gerçekleştirilmemekle birlikte yasaklı ürünler arasında da yer almaktadır ancak kişiler siyanürü yasa dışı yollardan internet üzerinde rahatlıkla gerçekleştirmektedir. Siyanürün bireysel satış yapılması Türkiye’de yasakken yasal kurum kuruluş ve işyerlerine hammadde olarak satışı gerçekleşmektedir. Siyanür alımında kişilerin kullandığı ve gerekli denetim yapılmayan yol yurtdışı olarak bilinmektedir. Yurt dışından kimyasal maddeler yaşa dışı yollarla kullanıcı tarafından getirilmekte ve siyanür alımı gerçekleştirilmektedir.

Siyanür Zehirlenmesi Nedir Ve Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Siyanür zehirlenmesi az miktarda siyanür tüketilmesi veya siyanür içeren besinler aracılığıyla olmamakla birlikte vücutta depolanmaz ve kanserojen etki bırakmaz. Siyanür zehirlenmesi ise siyanürün kanın dokulara oksijen göndermesini engelleyerek vücuda yüksek oranda oksijen sağlayarak şok ve ölüme sebep olmaktadır ve bunun bir tedavisi bulunmamaktadır. Siyanür zehirlenmesi sonucu etkiler uzun soluklu olmamakla birlikte ani ve hızlı gerçekleşmekte ve tedavisi de bunu engellemek adına acil olmalıdır.

Siyanür tedavisi asıl amaç olarak vücutta bulunan zehirli maddeyi zehirsiz ve zararsız maddeye çevirmeye çalışmaktadır bu amaçla hastaya verilecek olan sodyum nitrat sayesinde siyanürün zehirli etkisi en aza indirilerek vücuttan böbrek aracılığıyla atılması sağlanır. Zehirlenme kan yoluyla değil de solunum yoluyla gerçekleşmişse uygulanacak siyanür tedavisi de farklılıklar içermektedir.

Solum yoluyla oluşan siyanür zehirlenmesi yaşayan kişi özellikle zehirlenmeyi yaşadığı ortamdan çıkarılmalıdır ve üzerinde ona herhangi bir sıkıntı yaratacak kıyafetleri çıkarılmalı ve ardından cildi sabunla suyla yıkanmalıdır. Siyanür zehirlenmesi yaşayan kişinin özellikle gözlerinde herhangi problem yaşanmasını engellemek adına gözleri en az on beş dakika en fazla yirmi beş dakika temizlenmelidir. Tedaviyi uygulayan kişiler ise doğrudan temastan kaçınmalı ve kendileri adına gerekli olan önlemleri almalıdırlar. Sonrasında ise zehirlenme yaşayan kişiye oksijen ve belirli miktarda nitrit solunumu ayrıca gerekli olduğu takdirde de mide yıkaması yapmak uzman tıp hekimleri tarafından yapılmalıdır.