Sivilce özellikle ergenlik çağlarında yaşanmaya başlayan cilt problemlerinden biridir. Vücudun yağlı bölgeleri olan yüz, sırt, omuz ve kalçalarda daha çok çıkar ve tedavi edilip özen gösterilmediği sürece tekrarlayan bir cilt problemidir. Sivilceler iltihap ile birlikte ağrı ve kaşıntı yapabilir. Sivilce tedavisinde ilaçların yanı sıra evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de vardır. Yeşil çaylar, tam tahıllar ve daha birçok faydalı bitki ve vitamin vardır. İşte bu doğal yöntemlerden beş tanesi:

1. Tarçın ve limon suyu kürü

Limon ve tarçın sivilce tedavisinde antibakteriyel özellikleri sayesinde kullanılabilir. Tarçının pütürlü yapısı cildinizde peeling etkisi gösterir. İki yemek kaşığı sıkılmış limon suyu ile bir çorba kaşığı tarçını karıştırıp sivilceli bölgeye sürün. 15-20 dakika bekledikten sonra yıkayıp nemlendirici sürün. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

2. Doğal yoğurt peelingi

Yoğurdun içerisindeki doğal bakteriler cildinizin canlanmasına yardımcı olur. Uyumadan yarım saat önce bir kaşık yoğurdu sivilceli bölgeye uygulayın. 10-15 dakika bekledikten sonra ılık su ile temizleyin.

3. Elma sirkesi

Elma sirkesi içerdiği antibakteriyel özelliğiyle sivilcedeki bakterileri yok eder. Bir pamuk ile sivilceli bölgeye elma sirkesini sürebilirsiniz. Gün içerisinde 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

4. Limon suyu ve zerdeçal kürü

Zerdeçal içerisindeki anti-inflamatuar maddesinin özelliği sayesinde sivilcedeki ağrı ve iltihaplanmayı giderir. Antibakteriyel özelliği sayesinde sivilce içerisindeki zararlı bakterileri de yok eder. Zerdeçal aynı zamanda içerdiği antioksidanlarla sivilceli cildin yenilenmesini hızlandıracaktır. Limon ile yapılan kür sayesinde akne oluşumu da yavaşlayacaktır.

Yapılışı: Bir çorba kaşığı zerdeçal ile bir tam limonun suyunu karıştırıp yüzünüze sürün. 10-15 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayıp kurulayın. Son olarak nemlendirici sürerek işlemi tamamlayın. Haftada 2-3 kez aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.

5. Lavanta çayı

Hem içerek hem de sivilceli bölgeye uygulayarak lavanta çayını kullanabilirsiniz. Çay olarak tüketeceğiniz zaman 1 ay kadar bir süre boyunca düzenli kullanılmalıdır. Hem bu süre zarfında var olan sivilceler kuruyacaktır hem de yeni sivilcelerin oluşması engellenecektir. Sivilce izlerinin oluşmasını da engeller.

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