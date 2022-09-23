Son olarak Kırmızı Oda adlı dizide rol alan Sitare Akbaş, şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan yaklaşık 8 aylık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız bitirmişti. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ayrılıktan kısa bir süre sonra oyuncu adayı Çağla Boz ile anılmıştı. Yeni bir ilişkiye başladıkları iddia edilen Murat Dalkılıç ve Çağla Boz geçtiğimiz günlerde ilk kez beraber görüntülenmişti.

Ünlü oyuncu ayrılığın ardından ilk kez önceki akşam katıldığı davette konuştu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akbaş, “Tatildeydim, yeni geldim. Berlin, oradan da Amsterdam’a geçtim. Dilimi geliştirmek, aynı zamanda yeni projeler için yakında bir Amerika seyahatim olacak” dedi. Oyuncu, Murat Dalkılıç ile biten ilişkisi hakkında yöneltilen soruya da “Herkesin yolu açık olsun” yanıtını verdi.

İlginizi çekebilir: