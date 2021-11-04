Şişme mont modası: Biri puffer mont mu dedi?

Türkçe karşılığı şişme mont olan dış giyim ürünü, 1936 yılında açık hava maceracısı Eddie Bauer tarafından yaratıldı. Tüylerin oluşturduğu hava cepleri, sıcak havanın içerde tutulmasına yardımcı olur. İyi bir yalıtkan olan mont, sıcak havanın tutulmasına ve hapsedilmesine izin vererek çok sert geçen kışlar için alınması gereken montlardandır. Günümüzdeki modaya da uyarlanarak farklı biçimlerler de de karşımıza çıkabiliyor.

Eğer sizde sert kış koşulları olan bir yerde yaşıyorsanız, bu mont seçenekleri işinize yarayabilir. Peki sadece sert kış koşullarında yaşayanlar mı alabilir bu montları, tabii ki de hayır. Montlar tarzınıza uyuyorsa sizlerde tercih edebilirsiniz.

Stradivarius şişme kaban 399,95 TL (Siyah)





Stradivarius kapüşonlu oversize suni deri şişme mont 499,95 TL (Bej)





Stradivarius şişme mont 259,95 TL (Kırmızı)





Stradivarius crop fit şişme mont 299,95 TL (Pembe – Beyaz – Siyah)





Stradivarius geometrik kapitone şişme kaban 399,95 TL (Yeşil)





H&M oversize kuş tüyü ceket 1.299,00 TL (Sarı – Bej)





H&M oversize pofuduk ceket 1.299,00 TL (Gri)





H&M pofuduk ceket 499,00 TL (Siyah – Açık Kahverengi)





Bershka suni kürk kapüşonlu naylon şişme mont 349,95 TL (Siyah – Kum Rengi)





Bershka oversize ceket 399,95 TL (Deve Tüyü – Kahverengi – Siyah)