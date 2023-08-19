Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu olarak katıldığı Pazar Sohbeti programında tedavi sürecini ve organ bağışı ile ilgili hikayesini anlattı. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Özkan, “Ben 15 sene önce bağışladım. Bağışlamama da sebep olan şey şuydu. Antalya’da bir gün tiyatroyla turneye gitmiştim. Çok yakın bir arkadaşım böbrek nakli olmuştu Antalya’daki bir özel hastanede… Buraya gelip bir ziyaret edebilir misin demişti. Tamam demiştim gelirim. 1 saatliğine giderim dedim 5 saat kaldım ve o gün karar verdim. İstanbul’a döner dönmez de organ bağışımı gerçekleştirdi. Beni en çok yaralayan, üzen çocuklar oldu. Hatta bebekler bile vardı. O yüzlerindeki mutluluğu gördükçe… Hatta bana şey demişlerdi ‘Ağabey sen organ mı vereceksin? Onun için mi geldin?’ Ben de gerekirse veririm, hepsini veririm ne olacak ki dedim. Zaman geçti gel gör ki, belki benim de ihtiyacım olacaktı. Yaşamadım çok şükür. Yaşamadım ama bunu tecrübe ettim. Bende ilaç tedavisine devam kararı alındı çünkü organ nakline gerek kalmadığına kanaat getirildi” ifadelerini kullandı.

Sabuncuoğlu’nun kendisine yönelttiği “Ne kadar sevildiğinizi aslında bir kez daha gördünüz değil mi?” sorusu üzerine ünlü oyuncu, “Bu kadar sevildiğimi gerçekten bilmiyordum. Telefonlarımı kapatmak zorunda kaldım çünkü artık hem sosyal medyadan hem telefonlardan durmuyordu” yanıtını verdi. Ufuk Özkan aldığı geçmiş olsun mesajlarından onu en çok etkileyenini “Bir tane cami hocası dua ediyor, bir başladı işte çok sevdiğimiz değerli sanatçı Ufuk Özkan’ın da şifasını ver diyor çocuklar amin diyor. Ben onu ağlayarak izledim çok etkilendim ondan…“ sözleriyle aktardı.

48 yaşındaki oyuncu, “Hastalık sürecinde boşanmış olduğunuz eski eşinizle görüştünüz mü?” sorusuna ise “Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Ama bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var” şeklinde yanıt verdi.