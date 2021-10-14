Sinüzit Nedir, Sinüzit Nasıl Geçer?

Sinüzit Nedir? Pek çok insanın ortak sorunlarından birisi haline gelen sinüzit hastalığı sinüsleri kaplayan hücre tabakasının iltihaplanması sonucu meydana gelen hastalıktır. Sinüzit olan bir kişinin sinüslerinin ağzında ödem oluşarak tıkanma meydana gelir. Sinüzit oluşmasına neden olan en büyük ekten ise sinüslerde oluşan çeşitli bakteri ve virüslerdir. 4 farklı çeşitte incelenen önemli bir sağlık sorunu olan sinüzit kişini hayat kalitesini büyük ölçüde etkiliyor.

Sinüzit Nedenleri

Yukarı da anlattığımız gibi sinüzitin oluşmasında en büyük etken sinüslerde meydana gelen bakteri ve virüslerdir. Ancak sinüzit çevresel faktörler ile kişiye ait çeşitli nedenlerden dolayı da meydana gelmektedir. Ayrıca türüne göre farklı nedenlerde ortaya çıkmaktadır. Örneğin; akut sinüzit virüslerden kaynaklı olabilmektedir. Çoğunlukla kendini sınırlama eğiliminde olan sinüzit özellikle soğuk algınlığını yaşayan bireylerin büyük bir bölümünde çeşitli belirti ve bulguları ile ortaya çıkar. Sinüzite neden olabilecek diğer durumlar ise şu şekilde sıralanabilir;

Burun yapısından meydana gelen anormallikler

Genişlemiş geniz eti

Yüzme ve dalış

Burun yaralanması

Diş ve diş eti enfeksiyonları ve bunun tedavisi sırasında oluşan bazı komplikasyonlar

Sigara ve sigara dumanı

Burunda sıkışan yabancı cisimler

Sinüs iltihaplanması sonucu ortaya çıkan sinüzit her yaştan ve her cinsten insanın karşılaşabileceği bir sağlık sorunudur.

Sinüzitin Tedavisi

Sinüzit Nasıl Geçer? Bu vakanın tedavisi sinüzitin türüne ve seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Akut sinüzit tedavisi antibiyotikler ve burun açıcı ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Eğer sinüzitle birlikte nazal bir alerji durum söz konusuysa da ameliyat sonrasında hastanın bir süre ilaç tedavisi görmesi gerekmektedir. Sinüzit tedavi türü nedene yönelik yapılır. Eğer sinüzitin soğuk algınlığına bağlı meydana geldiği söz konusuysa da burunda oluşan ödemi azaltmak için soğuk algınlığı ilaçları ve burun spreyi önerilmektedir. Sinüzit belirtilerin yaklaşık bir hafta ya da on günü geçmesi ve 5 günün sonunda semptomlarını iyice kötüye gitmesi sonucunda bakteriyel bir enfeksiyon söz konusu olabilir. Böyle bir durum söz konusunda kişi hemen kulak boğaz burun muayenesinde geçirilerek antibiyotik tedavi uygulanır. Ayrıca eczaneden satılan okyanus suları serum fizyolojikler ve evde hazırlayacağınız tuzlu-karbonatlı su ile burnunuzu yıkamanız sinüslerin ağızlarını açılmasını sağlayacaktır. Alerjiye bağlı oluşan sinüzit tedavisi için de alerjik ilaçlar kullanılması gerekir.

Sinüzitin Nasıl Engellenir

Yaşam tarzınızda yapacağınız birtakım değişikliler ve çeşitli uygulamalar ile sinüzitin oluşması engellenebilir. Her şeyden önce dengeli ve sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminizin güçlendirmeniz gerekir. Beraberinde sigara kullanmaktan kaçınılmalı ve sigara dumanının olduğu yerlerde durmamalısınız. Soğuk algınlığı ya da herhangi bir solunum yol hastalığı geçen kişiler ile sosyal mesafenizi korumalısınız. Yaşam alanlarının nem dengesini koruyup ve yıllık girip aşı olmanız gerekir. Eğer vücudunuzu kronik sinüzit enfeksiyonuna karşı yatkınsa düzenli olarak burun açısı spreyler kullanmanız gerekir.