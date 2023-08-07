Başrollerini Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae’nin paylaştığı ve dünyanın dört bir yanında merakla beklenen Barbie filminin gösteriminde hediye edilen “Pink Touch” Barbie filmi henüz vizyona girmeden büyük bir akım haline gelen “pembe” konseptine uygun olması ile de büyük ilgi topladı.

Sinoz Kozmetik tarafından, Kanyon, Akasya, Zorlu ve Emaar gibi Alışveriş Merkezlerinde yer alan sinema salonlarında dağıtılan Pink Touch 10ml güneş kremi gişeden bilet alıp Barbie Filmi’ni izlemeye gelen ziyaretçilere hediye edilmeye devam edilecek.

İpeksi ve daha ışıltılı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olan Sinoz Pink Touch, SPF50+ PA ++++ 4 kat daha güçlü koruması ile cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyarak içeriğindeki Provitamin B5, Shea yağı, zerdeçal özü ve E vitamini ile cildinizi besliyor.

Cilt bakımında asla eksik edilmemesi gereken güneş koruyucuları sağlıklı bir cilde kavuşmanın önemli adımlarından biri olarak sayılıyor. Güneşin verdiği zararlı ışınlardan cildinizi korurken aynı zamanda cilt tonunuzu eşitleyen pembe güneş kremi Sinoz Pink Touch, formülünde bulunan %2 kalamin ile cilde pembelik vererek makyaj bazı olarak da kullanılabilir.