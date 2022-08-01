Yeni yapımları sabırsızlıkla bekleyen sinema severler bu hafta sizleri birbirinden güzel 6 film beklemekte. 5 Ağustos Cuma günü vizyona girecek olan bu filmler sizleri hem korkutacak hem eğlendirecek hem de maceradan maceraya atlatacak. İşte sinemalarda bu hafta vizyona girecek 6 yapım…

1. Suikast Treni (Bullet Train)

David Leitch’in yönettiği, Brad Pitt ve Sandra Bullock’ın başrolleri paylaştığı,Kôtarô Isaka’nın Japonya’da çok satan romanı Maria Beetle’dan uyarlanan Suikast Treni (Bullet Train), görevleri için bir hızlı trende bulunan beş ayrı suikastçının hedeflerinin kesiştiğini fark etmeleriyle gelişenleri konu ediyor.

2.Doğmamış ( The Unborn)

Odette Annable, Gary Oldman ve Cam Gigandet’ın başrolleri paylaştığı, David S. Goyer imzalı filmde bedenine giren şeytani, habis bir ruhtan kurtulmaya çalışan genç kadının macerası anlatılıyor.

3. Doraemon Filmi: Nobita’nın Küçük Yıldız Savaşları

Küçük bir roket alan Nobita’nın, beklenmedik bir sürprizle karşılaşılaşması ile başlayan film, Doraemon ve arkadaşlarının isyancılardan kaçarken tanıştıkları, Pirika’nın başkanı olan minik bir uzaylı ile olan arkadaşlıklarını konu almaktadır.

4. Çiykinley (The Ogglies)

Oggly ailesinin yeni bir ev arayışını konu alan filmde ailenin etrafa yaydığı koku yüzünden kimse onları istememektedir bu da işleri zorlaştırmaktadır. Ancak onlar bu sefer dünyadaki yerlerini keşfetmeye çoktan karar vermişlerdir.

5. Afarid

Umut Kumral Devecioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği film, Ortak bir plato işleten Serkan ve Koray’ın bir gece internetten tanıştıkları Simay adındaki genç bir kadın ve arkadaşlarını, eğlenceli bir gece geçirmek için platoya davet etmesi ile başlamakta. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Platoda yalnız değillerdi.

6. Kızıl Kitap (The Red Book Ritual)

Film, oyun oynamak isterlerken kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Evde yalnız kalan üç arkadaş, keyifli vakit geçirmek için eskilerden kalma ‘Kızıl Kitap’ adında bir oyunu oynamaya karar verir ancak başlarına geleceklerden habersizlerdir.

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