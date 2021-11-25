26 Kasım 2021 Cuma günü vizyona girecek, birbirinden farklı ve ilgi çekici konulara sahip 11 filmin olduğu “Haftanın Filmleri” listemizle karşınızdayız. Yerli ve yabancı yapımların yer aldığı haftanın vizyon filmlerinin içinde Gucci Ailesi, Sen Ben Lenin ve İntikam Vakti gibi filmler öne çıkıyor.

İşte bu hafta gösterime giren tüm filmler ve konuları…

Gucci Ailesi

Film, dünyaca ünlü moda markası Gucci’nin, aile içinde yaşadığı ciddi sorunları ve 1995 yılındaki Maurizio Gucci cinayetinin bilinmeyen yönlerini beyazperdeye taşıyor. Maurizio Gucci’yi öldürdüğü düşünülen eski eşi Patrizia Raggiani’yi ünlü yıldız Lady Gaga canlandırırken, Moda evi Gucci’nin sahibi Maurizio Gucci’ye Adam Driver hayat veriyor.

Sen Ben Lenin

Turizm açısından kötü durumda olan küçük bir kasaba, günün birinde sahiline vuran ahşaptan yapılma Lenin heykeli sayesinde geçirdiği zorlu günleri arkasında bırakacaktır. Turistlerin yoğun ilgisini gören belediye, heykeli kasaba meydanına yerleştirir. Kısa sürede tüm ülkede ses getiren heykel, Başbakan ve Rus heyetin katılımlarıyla gerçekleşecek olan etkinlikte çalınır. Hırsızın bulunması için Ankara’dan özel olarak getirilen iki komiserin, heykeli bulmak için yalnızca 12 saati vardır.

İntikam Vakti

Başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı bu aksiyon filminde, oğlunun intikamını almak için elinden geleni ardına koymayan güçlü bir adamın hikayesi anlatılıyor. Zengin ve yetenekli bir adam olan H, zırhlı araç şirketinde çalışmaya başlar. Kimse onun bu işi neden seçtiğine anlam veremez ama H iyi işler çıkardığı için herkes ondan memnundur. H’nin burada çalışmasının tek sebebi oğlunu öldürenlerden intikam almaktır.

Enkanto: Sihirli Dünya

Disney’in yeni animasyon filmi Encato, sihirli güçlere ve özel yeteneklere sahip Madrigal ailesinin hayatını anlatıyor. Kolombiya dağlarında sihirli bir hayat yaşayan aileden özel güçlere sahip olmayan tek kişi Mirabel’dir. Baş karakterimiz bu durumdan sık sık şikayetçi olsa da, tehlikeyle karşılaştığı anda ailenin tek umudu Mirabel’dir.

Boku no Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission

Şeytani bir terörist grup, şehrin kanalizasyonlarında yaydığı zehirli gazlar ile insanların kontrolden çıkmasına neden olur. Farklı yeteneklere sahip Japonya’nın en güçlü süper kahramanları, herkesi bu durumdan kurtarmak için dünyanın dört bir yanına dağılır. Fakat ekip üyelerinden Deku, kendisini hayal bile edemediği bir durumun içinde bulur.

Azra

Azra ve Burak, birkaç gün tatil yapıp biraz rahatlamak için şehirden uzakta bir villaya gider. Başlarda güzel zamanlar geçiren çiftten Burak, sevgilisi Azra hakkında gizemli bir şeyler olabileceğini düşünür. Evin her köşesine kameralara koyarak Azrayı geçmişiyle yüzleştirmeyi planlayan Burak, paranormal olayların yaşanmasına sebep olur.

Aslan yürek

Romain Martin bir psikiyatristtir. Günün birinde kendisinin özel eğitimli gizli bir ajan olduğunu söyleyen Leo Milan isimli yeni hastasıyla tanışır. Anlattıklarının doğru olmadığını bilen Romain, tam o sırada gözlerinin önünde nişanlısının kaçırılmasına tanıklık eder. Romain, sevgilisini kurtarmak için Leo’dan başka bir çaresi olmadığını düşünerek, onun hapishaneden çıkmasına yardım eder ve birlikte deli dolu bir maceraya atılırlar.

Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi

Şeytani bir kötülüğe karşı verilen savaşın anlatıldığı filmde, cadılar bayramı gününde kaderleri kesişen Richard ve Melvin, tehlikeli bir maceranın içerisinde yüzyıllık kötülüğe karşı birlikte mücadele vermek zorundadır.

İstanbul Bahçesi

Sıkı dost olan Samuel ve Janik’in hayatları birbirinden çok farklıdır. Janik, ailesiyle rahat bir yaşam sürüyor, Samuel ise annesinin alkol bağımlılığını herkesten saklamaya çalışıyor. Liseyi bitirdikten sonra iki yakın arkadaştan Janik, İstanbul’a gitmek ister. Fakat bu esnada Janik’in yaptıkları ikilinin dostluğunu sınar.

Aylak Takımı

Bilim Teknoloji Üniversitesi’nde deney yapan öğrenciler, beklenmeyen bir sorunla karşılaşır. Formülde yapılan hatalar sonucu oluşan patlamada, okuldaki öğrenciler gaza maruz kalır ve mutasyon geçirirler. Deneyin yapıldığı laboratuvarda olmayan gençler, arkadaşlarının canavara dönüştüğünü düşünür.

Seans

Oldukça prestijli bir yatılı okul olan Edelvine Kızlar Akademisi’ne yeni başlayan Camille Meadows, okula girmesiyle birlikte bir grup kız tarafından bir gece ritüeline davet edilir. Ritüelde bir araya gelen kızlar, okulun eski öğrencilerinden birinin ruhunu çağırırlar. Fakat bunun sonucunda aralarından birisi ölür. Grup bunun nedenini bulmaya çalışırken, pek çok gizemli olayla da karşı karşıya kalırlar.