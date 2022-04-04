Wideangle platformu, film ve dizi endüstrisinde blok zincir teknolojisini kullanarak NFT’ler ile fonlama sistemi getirmeyi hedefleyen bir proje fikriyle yola çıktı. Kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya gibi isimlerin bulunduğu Wideangle platformu, NFT’ler aracılığıyla sinema, dizi ve diğer tüm dijital içeriklerin yapımını ve dağıtımını desteklemeyi hedefliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa açılacak ilk grup NFT’lerin sahipleri, üretilecek tüm içeriklerin de Wideangle ile birlikte ortağı olacakları platform hakkında kurucu ortağı ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, “Elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT’lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Türk Sineması’nda finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum. Dünyada zaten söz sahibi olan dizilerimizin kalitesi katlanarak artacaktır” açıklamasında bulundu.