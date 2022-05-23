İlayda Yaslan

Başarılı filmleri unutulmaz kılan birçok etken var; bunlardan biri de bu filmlerde yıldız oyuncuların giydiği elbiseler. Moda endüstrisinin göz açıp kapayıncaya kadar değiştiği gerçeği inkar edilemez ancak moda dünyasında öyle klasikler var ki üzerinden onlarca yıl geçsede büyüsünü kaybetmiyor.

Sizler için sinema tarihinin büyüsünü hiçbir zaman kaybetmeyen en ikonik 15 elbisesini derledik.

1. Marilyn Monroe – Erkekler Sarışınları Sever (1953)

2. Audrey Hepburn- Sabrina (1954)

3.Elizabeth Taylor – Kleopatra (1963)

4. Mia Farrow- Great Gatsby (1974)

5. Michelle Pfeiffer- Scarface (1983)

6. Julia Roberts – Pretty Woman (1990)

7. Jennifer Grey -Dirty Dancing (1987)

8. Natalie Portman -Yıldız Savaşları (2002)

9. Kate Hudson – Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir ( 2003)

10. Sarah Jessica Parker – Sex and City (2004)

11.Kirsten Dunst – Marie Antoinette (2006)

12. Keira Knightley – Kefaret (2007)

13. Keira Knightley – Anna Karenine (2012)

14. Lily James – Cinderella (2015)

15. Emma Watson – Güzel ve Çirkin (2017)