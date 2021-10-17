Sinema Kombinleri: Sinemaya Giderken Ne Giysem?
Bu Pazar ‘Haydi Sinemaya!’ der gibi bakan gözlerin aklında tek bir soru var: ‘Peki ya ne giymeliyim?’ Sinemaya giderken ayna karşısında saatlerce kombin yapmaya gerek yok. Her dolapta bulanabilecek şık ve basit parçalardan ilham alabileceğiniz kombin önerileri sizlerle…
Turuncu Sana Çok Yakışacak
Dolabımızda bulunan spor şık ve tek renk kombinler her alanda kurtarıcımız oluyor.
Marka: H&M
Fermuarlı Spor Pantolon: 249 ₺
Fermuarlı Spor Üst: 249 ₺
Yelek: 349₺
90’s Baby
90’lar esintisini üstümüzde hissettiğimiz beyzbol ceket ve hıgs pantolon kombini.
Marka: H&M – ZARA
Beyzbol Ceket (H&M): 299 ₺
Hıgs Siyah Pantolon (H&M): 269 ₺
Beyaz Basic Triko (ZARA): 59₺
Zıt Renklerin Ahengi
Bu sarı gömleği nerede giyeceğim dediğinizi duyar gibiyim. Bu pazar sinema da üstünüze çok yakışacak.
Marka: Nocturne- ZARA
Sarı Gömlek (Nocturne): 599 ₺
Fuşya Pantolon(ZARA): 269 ₺
Sokak Sitili
Yeşil kuşkusuz 2021 modasına damga vuran renklerden biri oldu.
Marka: ZARA
Tişört (ZARA): 159 ₺
Yeşil Pantolon (ZARA): 299 ₺
Siyah Jean Şıklığı
Siyah Jean ve vücudumuzu saran bodyler kuşkusuz dolaplarımızın kurtarıcısı.
Marka: ZARA – NOCTURNE
Tişört (ZARA): 169 ₺
Siyah Jean (NOCTURNE): 499 ₺
Kahvenin 50 Tonu
Kahve her dokusuyla 2021’de üstümüzde olacak…
Marka: ZARA – STRADİVARİUS
Fitili Triko (ZARA): 199 ₺
Deri Pantolon (STRADİVARİUS): 259 ₺
Ceket (STRADİVARİUS): 359₺
Baştan Sona Deri
Sonbahar ve kış modasını her zaman en önde temsil eden suni deri kombinlerin bu dönem blazer ceket olarak karşımıza çıkıyor.
Marka: ZARA
Suni Deri Blazer (ZARA): 599 STRADİVARİUS
Deri Midi Etek (ZARA): 299 ₺
Bralet (H&M): 159 ₺
Yazı Funda Güneş