Sinema Kombinleri: Sinemaya Giderken Ne Giysem?

Bu Pazar ‘Haydi Sinemaya!’ der gibi bakan gözlerin aklında tek bir soru var: ‘Peki ya ne giymeliyim?’ Sinemaya giderken ayna karşısında saatlerce kombin yapmaya gerek yok. Her dolapta bulanabilecek şık ve basit parçalardan ilham alabileceğiniz kombin önerileri sizlerle…

Turuncu Sana Çok Yakışacak

Dolabımızda bulunan spor şık ve tek renk kombinler her alanda kurtarıcımız oluyor.

Marka: H&M

Fermuarlı Spor Pantolon: 249 ₺

Fermuarlı Spor Üst: 249 ₺

Yelek: 349₺

90’s Baby

90’lar esintisini üstümüzde hissettiğimiz beyzbol ceket ve hıgs pantolon kombini.

Marka: H&M – ZARA

Beyzbol Ceket (H&M): 299 ₺

Hıgs Siyah Pantolon (H&M): 269 ₺

Beyaz Basic Triko (ZARA): 59₺

Zıt Renklerin Ahengi

Bu sarı gömleği nerede giyeceğim dediğinizi duyar gibiyim. Bu pazar sinema da üstünüze çok yakışacak.

Marka: Nocturne- ZARA

Sarı Gömlek (Nocturne): 599 ₺

Fuşya Pantolon(ZARA): 269 ₺

Sokak Sitili

Yeşil kuşkusuz 2021 modasına damga vuran renklerden biri oldu.

Marka: ZARA

Tişört (ZARA): 159 ₺

Yeşil Pantolon (ZARA): 299 ₺

Siyah Jean Şıklığı

Siyah Jean ve vücudumuzu saran bodyler kuşkusuz dolaplarımızın kurtarıcısı.

Marka: ZARA – NOCTURNE

Tişört (ZARA): 169 ₺

Siyah Jean (NOCTURNE): 499 ₺

Kahvenin 50 Tonu

Kahve her dokusuyla 2021’de üstümüzde olacak…

Marka: ZARA – STRADİVARİUS

Fitili Triko (ZARA): 199 ₺

Deri Pantolon (STRADİVARİUS): 259 ₺

Ceket (STRADİVARİUS): 359₺

Baştan Sona Deri

Sonbahar ve kış modasını her zaman en önde temsil eden suni deri kombinlerin bu dönem blazer ceket olarak karşımıza çıkıyor.

Marka: ZARA

Suni Deri Blazer (ZARA): 599 STRADİVARİUS

Deri Midi Etek (ZARA): 299 ₺

Bralet (H&M): 159 ₺

Yazı Funda Güneş