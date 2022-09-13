Modern sinemada devrim niteliğindeki ‘Yeni Dalga’ akımının kurucularından biri olan, ‘Breathless’, ‘The Little Solider’, ‘Masculin Féminin’ gibi filmlerin mimarı ve dünya sinemasına kattığı değerlerle tanınan Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayata veda etti. Godard’ın ölüm haberini ise Fransız Liberation gazetesi duyurdu.

Fransız ünlü yönetmen, mevcudun dışında bir sinematografik dil ve kurgu yöntemi kullanarak Fransız sinemasında o döneme kadar kabul edilmiş kalıpları yıkmayı başarmıştı. Öte yandan anne tarafından İsviçre vatandaşı da olan Godard, senarist ve sinema eleştirmenliği yönüyle de tanınırdı.