‘Gizli Saklı’ dizisinin başrol oyuncuları olan Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, dizide başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. İlişki yaşadıklarını ilan eden çiftimiz, önceki gün el ele yürürken görüntülendiler.

Dizi aşkı gerçek oldu

‘Mucize Doktor’ dizisi ile şöhreti yakalayan ve son olarak ‘Gizli Saklı’ dizisinde rol alan oyuncu Sinem Ünsal’ın dizi aşkı gerçek oldu. 4 yıldır aşk yaşadığı Kıvanç Kılınç ile ilişkisini bitiren güzel oyuncu, partneri Halit Özgür Sarı ile aşk yaşamaya başladı.

İlk kez ele ele görüntülendiler

Rol aldıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gizli tutmaya çalıştıkları için dizinin final yapmasıyla Belgrad’a giden ünlü çift, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kıramayınca ilişkileri ortaya çıkmıştı.

Snob Magazin’in özel haberine göre; Tatilden döndükten sonra yoğun iş temposuna devam eden Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, önceki gün Nişantaşı’nda ilk kez el ele görüntülendiler. Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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