Sinem Ünsal, meslektaşı Halit Özgür Sarı ile ilişkisini bitirmiş olsa da, arkadaşlıklarının devam ettiğini açıkladı. Uzun bir süre önce ayrıldıklarını belirten Ünsal, kendisini hala sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. Ünsal, “Bu sektörde bunu başarmak zordur, niye öyle bilmiyorum ama biz iyi anlaşan iki partnerdir. Arkadaşlığımızı zedelememek için ilişkimizi bitirdik, arkadaşlığımızı koruyoruz. Bir sorunumuz yok” dedi.

Fransa Ulusal Meclisi’nin aldığı ‘Ünlü isimlerin paylaşımlarında filtre kullanması halinde bunun belirtilmesi gerekiyor’ şeklindeki sosyal medya yasasını yorumlayan ünlü oyuncu, yasaklara karşı olduğunu söyledi ve “Tabii ki filtreli fotoğraf paylaşıyorum. Onlar çok eğlenceli oluyor. Filtreli olmayan halimizi ekranlarda çok gördük. Bizim kaçıracak bir şeyimiz yok. Kim nasıl istiyorsa öyle paylaşsın. Bir şeyin yasak edilmesi durumuna karşıyım. Filtreli ya da filtreniz bu kişinin karar vereceği bir durum. Estetik de o zaman yasaklanmalı. Böyle bir şey olabilir mi? Bir şeyin diktatörce yasaklanmasından yana değilim” ifadelerini kullandı.

Bir oyuncu olarak estetiğe karşı olmadığını belirten ünlü isim, “Hiç estetik yaptırmadım. Gerek duysaydım yaptırabilirdim. Bir şeye karşı olmaya gerek yok. Yarın öbür gün bir şey yaşarız estetik geçirmek zorunda kalırız. Büyük konuşmamak lazım. İnsan değişkendir her şey yapabilir” dedi.

Ünlü oyuncu, sektördeki kadın-erkek eşitsizliğinden de şikayetçi oldu. “Erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha yüksek ücret aldığına doğru mu?” sorusuna Ünsal, “Bu tabii ki dünya üzerinde bütün sektörlerde böyle. Çok sinirlendiğim bir konu. Bunu kıracağız yani. Öyle bir şey yok” cevabını verdi.

Son olarak, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında depremzedeler için düzenlenen yardım çalışmalarına katılan 29 yaşındaki oyuncu, ay sonunda deprem bölgesine gitmeyi planladığını açıkladı. Ünsal, “Zor süreçler maalesef üst üste geliyor. Hepimizi çok etkileyen bir olay yaşadık. Sadece o bölgede yaşayanları değil hepimizi etkiledi. Eski hayatımıza dönmek gibi bir şey söz konusu değil. Orada bizim desteğimizi bekleyen bir sürü arkadaşımız, meslektaşımız var, vatandaşımız var. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizde nisan ayının sonunda gideceğiz. Yararlı olacağımız zaman yararlı olacağımız bir ekiple gitmek istedik” ifadelerini kullandı.