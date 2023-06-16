Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal üçüncü çocuk açıklamasıyla gündemde. Kenan İmirzalıoğlu ile umutlu bir evliliği olan Sinem Kobal çifti 2020 yılında ilk çocukları Leyla’yı, 2022’de ise ikinci kızları Lalin’i kucaklarına almıştı.

Uzun bir aradan sonra ilk kez bir ödül gecesine katılan ünlü oyuncu Sinem Kobal’dan ‘Üçüncü çocuk gelir mi?’ sorusuna cevap verdi.

Aile hayatıyla ilgili konuşan Kobal, “Her şey yolunda. Çocuklar büyüyor. Leyla 2,5 yaşında, gerçekten Kenan’ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Lalin yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı ama renkleri bana benziyor. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümeleriniz izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız.” dedi.

Ünlü oyuncu Kobal, ‘Üçüncü çocuk gelir mi?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: ”Yok, ben de çalışmayı özledim. Üretmek de istiyorum. Dediğim gibi hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız.”