Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, bir dergiye verdiği röportajda ailesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Annelik hakkında konuşan Kobal, “Anneliği keşfediyorum. Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor ve buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum. Leyla ile Lalin’in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sözlerine “Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse; kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım” diyerek devam eden oyuncu, setleri çok özlediğini de belirtti.