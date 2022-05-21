Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti ikinci kızları Leyla’yı kucaklarına aldılar. Ünlü aktör doğumun ertesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nin Opera Salonu’nda düzenlenen gala gecesine katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu ‘annesinin ve kızımızın sağlık durumu gayet iyi’ diye belirtti. İmirzalıoğlu ikinci kez yaşadığı babalık sevincini ve kendisinin hissettiği duyguları basın mensuplarıyla paylaştı. Kenan İmirzalıoğlu Leyla bebeğin kendisine daha çok benzediğini anlattı.

“Bence bu sefer babasına benziyor”

Ertesi gün Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, bir buçuk yıl önce kızları Lalin’i kucaklarına aldıkları Taksim’deki hastaneden bu kez ikinci bebekleriyle ayrıldı. Sinem Kobal basın mensuplarına doğumun çok iyi geçtiğini ve kızları Leyla’nın gayet iyi olduğundan bahsetti. Sinem Kobal’da Leyla’nın babasına daha çok benzediğini ifade etti.

Daha sonra beraber poz veren ünlü çift, Sinem Kobal’ın annesi Nuray Kobal’ın kendilerini beklediği araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu.