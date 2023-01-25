2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen 7 ay önce de ikinci kızı Leyla’yı kucağına alan oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz akşam kameralara yakalandı. Doğum sonrası verdiği kilolarıyla konuşulan Kobal, bir mekanda Edis ve Cemre Kemer ile birlikte vakit geçirdi.

Mekan çıkışında basın mensuplarına konuşan güzel oyuncu, yeni projeler ile zamanı geldiğinde ekrana döneceğini, kendisinin de özlediğini belirtti. Sinem Kobal’a kızları sorulduğunda ise, “Bizim kızlar peş peşe geldi. Her şey çok güzel gidiyor. Bence Lalin bana, Leyla ise babasına benziyor” açıklamasında bulundu.

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