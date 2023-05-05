Son dönemde setlere dönüş hazırlığında olduğu söylenen Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile beraber romantik bir akşam yemeğine çıktı. Etiler’de yer alan bir restoranda baş baş yemek yiyen çift, mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu çift, setlere ne zaman geri döneceklerini soran gazetecilere “Çocuklar iyiler, büyüyorlar. Şu an net bir şey yok ama evet, senaryo okumalarına başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler veririm sizlere” diyerek cevap verdi.

Eşi Kobal ve İmirzalıoğlu, bir yapımda birlikte rol alıp almayacakları ile ilgili soru üzerine ise gülerek “Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah” yanıtını verdi.