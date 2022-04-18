İkinci çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başlayan İmirzalıoğlu ve Kobal, Dizer’in doğumu sonrası soluğu Maslak’taki özel bir hastanede aldı.

Arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, gazetecilerin soruları üzerine, “Arkadaşlar, önce bir Kıvanç’ı görelim. Sonra sizinle ilgilenelim. Gelelim konuşalım.” ifadelerini kullandı.

Kız bebek bekleyen ve hamileliğinin 8. ayında olan güzel oyuncu , “Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda.” dedikten sonra hastaneye giriş yaptı.