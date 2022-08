Başrollerinde Ecrin Su Çoban, Gülse Göçer, Ozan Varol, Dolunay Soysert ve Sinan Çatıkkaş’ın yer aldığı ‘Masal Şatosu: Gizemli Misafir’ adlı sinema filminin galası, önceki gün İstanbul’daki bir AVM’de gerçekleşti. Davette çocukların elinden tutarak basına poz veren Sinan Akçıl, “Şu andan itibaren dört çocuk istiyorum. Karar verdim. Kafamda da biri şekilleniyor, kimden yapacağıma da düşünmeye başlıyordum” açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusunu ünlü şarkıcı, “Her an bir sihir olabilir. Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir. Çok kalabalık bir aile olmak istiyorum” diyerek cevapladı.

Daha önce Burcu Kıratlı ile bir evlilik yapan 40 yaşındaki şarkıcı, “Evliliğe sıcak bakıyorum, evlilik bana uzak değil. Çok güzel bir deneyim yaşadım ama daha güzel deneyimlere hazırım” ifadelerini kullandı.