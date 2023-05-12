Şarkıcı Sinan Akçıl, Buca, Kula, Bayraklı, Halkapınar, Torbalı ve Karabağlar’da sahne aldı. Yaklaşık 200 bin müzikseverle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Akçıl, konser sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

40 yaşındaki şarkıcı, “Çok mutluyum. İzmir’de 200 bin kişiye ulaşmak beni çok mutlu etti. Kendi rekorumu egale etmiş oldum. Turnemizin finalini 12 Mayıs’ta Konak meydanında yapacağız. İnşallah orada da başka bir rekor kırarız” şeklinde konuştu.

Son dönemde şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli ile adı aşk iddialarına karışan Akçıl, konu hakkında “Çok yakındık bir dönem, sonra koptuk. Herkes işine gücüne sarılınca vakitsel problem oluyor. Çok değerli ve saygıdeğer biri olarak görüyorum Defne’yi” ifadelerini kullandı.