İki kez nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kıratlılar ve şarkıcı eşi Sinan Akçıl’ın tekrar boşandıkları iddia edildi.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019’da Amsterdam’da nikah masasına oturmuştu.
Kıskançlık yüzünden 9 ay evli kaldığı Sinan Akçıl’dan boşanan Burcu Kıratlılar ve Akçıl ayrılığa dayanamamış ve 20 gün sonra tekrar evlenmişlerdi.
Uzun süredir yanyana görüntü vermeyen çift evliliklerinde tekrar sorun yaşıyorlar iddiaları ile gündeme gelmişti. Burcu Kıratlı’nın Kenan Erçetingöz’ün doğum gününe yalnız katılmasının ardından, çiftten evlilikleriyle ilgili düşünme aşamasında oldukları açıklaması gelmişti.
Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, yaptığı sürpriz hamle ile sosyal medya hesaplarından ‘Akçıl’ soyadını sildi.
Burcu Kıratlı’nın bu hareketi ‘evliliklerini kurtaramadılar’ dedirtti.