Sinan Akçıl ve Emel Müftüoğlu’na Fahiş Tazminat!

Emel Müftüoğlu‘nun hususi aracıyla bir motorlu kuryeyi kaza anında yaralayan Sinan Akçıl ve Müftüoğlu’na 17 yılın ardından tazminat davası açıldı.

Sinan Akçıl ve Emel Müftüoğlu‘na açılan tazminat davası, ünlü isimlerin aleyhine sonuçlandı. Mahkeme, Akçıl’ın 17 yıl önce Müftüoğlu’nun aracıyla çarptığı motorlu kurye İsmail Şen‘e ünlü ikili tarafından tazminat ödemesine karar verdi.

Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Sinan Akçıl ve Emel Müftüoğlu‘nun bin TL’si maddi, 6 bin TL manevi tazminatı tam 17 yıllık faizi ile beraber İsmail Şen’e ödemesine hükmetti.

Eski eş desteği!

Hürriyet gazetesi yazarlarından Özge Eğrikar’ın haberine göre; Oğuz Müftüoğlu eski eşi Emel Müftüoğlu’nun avukatlığını yaptı. Akçıl’ın avukatları, sunulan cevap dilekçesinde “Davacı, aracın kamuoyunca tanınmış Emel Müftüoğlu’na ait olduğunu öğrenince yüksek miktarda tazminat istemiştir.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

2004 yılında Yenibosna’da yaşanan olayda, Emel Müftüoğlu’nun sahibi olduğu aracı kullanan ünlü popçu Sinan Akçıl, motorlu kurye İsmail Şen’e çarpmıştı. Olayla ilgili yasal süreç 17 yıldır devam ediyordu.