Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz akşam Yalova’nın İl oluşunun 28’inci Yıl etkinlikleri kapsamında konser verdi. Sahnesi öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan şarkıcı, geçtiğimiz hafta Serdar Ortaç’ın sosyal medya yayınlarına yaptığı eleştirisi ile ilgili “Serdar’a çok kızgınım ona bunu elli kere söyledim, yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum” dedi.

Şanlıurfa’da konserine yaklaşık 8 kişi geldiği için konseri iptal eden Yavuz Bingöl hakkında ise Akçıl, “Bence organizasyon ile ilgili bir durumdur Yavuz bey ile ilgili olduğunu düşünmüyorum, Allah korusun zor bir şey tabi ama benim başıma gelse hadi gidiyoruz bizim bahçeye der sekiz kişiye konser verirdim, şaka bir yana zor bir durum tabi ki” açıklamasını yaptı.