Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı‘yla ayrılık noktasına geldikleri iddialarını doğruladı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu eşi Burcu Kıratlı‘nın ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Burcu Kıratlı’nın, geçtiğimiz günlerde manevi babası Kenan Erçetingöz’ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması konu hakkındaki iddiaları güçlendirirken, Kıratlı konuyla ilgili soruyu yanıtsız bırakmıştı. Hürriyet’in haberine göre Sinan Akçıl, Kıratlı‘yla ayrılık noktalarında oldukları iddialarını doğruladı.

Sinan Akçıl yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şu anda evlilik çıkmazındayız. Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.”

İlk kez 2018 yılında evlenen ve evlilikleri 9 ay süren ünlü çift, geçtiğimiz yıl ikinci kez nikah masasına oturmuştu.