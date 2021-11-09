Simon Baker sevgilisi Laura May Gibbs’den sürpriz bir kararla ayrıldı

Bu yılın başlarında oyuncu Simon Baker ile Laura May Gibbs arasında aşk yaşandığı söylentileri dolaşıyordu. Aradan çok geçmeden çiftin beraber sörf yaparken çekilen görüntüleri, ilişkiler iş doğrulayıcı nitelikteydi.

Aradan geçen 10 ayın ardından, aşk yaşadıkları bilinen Baker ve Gibbs çiftinden sürpriz bir haber geldi. Baker’in sözcüsü, moda tasarımcısı Laura May Gibbs’in aşı karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle, ünlü oyuncunun sevgilisinden ayrıldığını bildirdi.